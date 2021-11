France compétences: le gouvernement annonce une rallonge budgétaire de 2 milliards

Le gouvernement va combler le trou dans les finances de France compétences en lui en versant une subvention complémentaire de 2 milliards d'euros en 2021, a annoncé la ministre du Travail Élisabeth Borne à l'Assemblée jeudi.

Pour répondre aux difficultés de cet organisme, l'État "prévoit de prendre ses responsabilités et de verser une subvention exceptionnelle de 2 milliards d'euros en 2021 dans le cadre du 2e projet de loi de finance rectificative, qui viennent s'ajouter aux 750 millions d'euros qui étaient prévus dans le cadre du plan de relance", a-t-elle affirmé.

Instance de régulation de la formation professionnelle et de l'apprentissage créée par la loi Avenir professionnel de 2018, France compétences est d'une certaine manière victime de son succès.

"La crise sanitaire et ses conséquences économiques ont conduit à un déséquilibre des finances de l'opérateur, les recettes s'étant rétractées sous l'effet de la diminution de la masse salariale. Et à l'inverse les dépenses ont continué à augmenter, dans un contexte de succès exceptionnel de l'apprentissage et de mobilisation en très forte augmentation pour les actifs de leurs droits à la formation professionnelle au travers du CPF (Compte personnel de formation, NDLR)", a développé la ministre.

Pour Mme Borne, il faudra cependant "que les partenaires sociaux puissent au cours de l'année 2022 réfléchir à une trajectoire soutenable pour France compétences".

Mme Borne s'exprimait en réponse à un amendement de la députée Valérie Six, déposé dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances 2022. L'amendement rappelle que tant la Caisse des dépôts et consignations que France compétences ont "tiré la sonnette d'alarme quant à la soutenabilité du dispositif au vu de cette croissance exponentielle" du CPF.