France: chute inquiétante de la production industrielle en février

La production industrielle en France a chuté de 4,7% sur un mois en février, a rapporté vendredi l'Insee, semant un doute sur le rôle moteur de ce secteur pour la reprise en France.

La production a surtout été tirée à la baisse par la fabrication de matériels de transports (automobile, aéronautique...) qui plonge de 11,4%, a précisé dans son communiqué l'Institut national des statistiques.

Par rapport à février 2020, dernier mois avant la crise économique provoquée par l'épidémie de Covid-19, la production industrielle est en retrait de 6,6%, indique aussi l'Institut national des statistiques.

La production manufacturière chute de 4,6% sur un mois et reste en retrait de 7,1% par rapport à l'avant-crise.

"Cette baisse de la production industrielle en février est une mauvaise surprise", a réagi dans une note Charlotte de Montpellier, analyste de la banque ING, rappelant que "les indicateurs de confiance avaient été très solides en février, mais aussi en mars".

Le cabinet IHS Markit avait ainsi rapporté pour le mois de mars la plus forte expansion de l'activité et de l'emploi manufacturiers en France depuis plus de 20 ans. En février également, le secteur manufacturier était déjà en expansion, selon les données recueillies par ce cabinet auprès d'un panel d'entreprises.

Selon ING, il est "possible que la baisse de la production industrielle soit due en partie à des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, mais aussi à l'hiver vigoureux qui a probablement impacté au moins le secteur de la construction en février".

Mais son analyste juge également possible que la baisse signale un secteur "moins résistant qu'espéré à la situation économique actuelle compliquée de la zone euro", remettant "en doute l'espoir d'un secteur industriel moteur pour l'économie française au premier trimestre".

Par rapport à janvier, la baisse de la production concerne tous les secteurs industriels sauf la cokéfaction et le raffinage, en hausse de 11,5% sur un mois - mais en recul de 20,5% comparée à février 2020, détaille l'Insee.

La production automobile baisse de 8,3% sur un mois et s'inscrit en retrait de 13,5% par rapport à février 2020, tandis que celle des autres matériels de transport chute de 13,8% par rapport à janvier et de 33,6% comparée à son niveau d'avant-crise.

Le secteur des industries extractives, énergie, eau, baisse de 5,4% sur un mois et de 3,3% sur un an, tandis que le secteur de la construction diminue de 6% par rapport à janvier et affiche un retrait de 4,7% par rapport à l'avant-crise, détaille encore l'Insee.

boc/soe/LyS