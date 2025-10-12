 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Crise de gouvernement
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre français, M. Lecornu, rend visite aux fonctionnaires du commissariat de la police nationale de L'Hay-les-Roses
    Cerné, Lecornu au défi de former rapidement un gouvernement
    information fournie par Reuters 12.10.2025 11:51 

    PARIS (Reuters) -Au surlendemain de la reconduction de Sébastien Lecornu à Matignon, l'incertitude continue de planer sur les perspectives de son gouvernement, dont la composition reste inconnue et qui peine à rallier des soutiens. Avec l'implosion du "socle commun", ... Lire la suite

  • Le président de l'Union des démocrates et indépendants (UDI) Hervé Marseille, à Matignon, le 10 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Hervé Marseille (UDI) estime possible une censure de Lecornu dès "cette semaine"
    information fournie par AFP 12.10.2025 11:45 

    Le président de l'Union des démocrates et indépendants (UDI), Hervé Marseille, a estimé dimanche qu'une censure du deuxième gouvernement de Sébastien Lecornu pouvait intervenir "cette semaine", après sa déclaration de politique générale. Avant même qu'il ne soit ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu, le 11 octobre 2025 à L'Haÿ-les-Roses ( POOL / Martin LELIEVRE )
    La France en attente d'un budget, Lecornu ouvert aux compromis
    information fournie par AFP 12.10.2025 11:17 

    Ralentir la dérive des comptes publics sans braquer les oppositions: le Premier ministre reconduit Sébastien Lecornu est censé présenter cette semaine une première copie de son budget pour 2026 laissant le soin au Parlement de surmonter ses divisions pour trouver ... Lire la suite

  • Des yachts amarrés au port Hercule, à Monaco, le 29 septembre 2022 ( AFP / Valery HACHE )
    Marché des yachts: derrière la folie des grandeurs, les petits rament
    information fournie par AFP 12.10.2025 10:49 

    Si pour les superyachts la mode est au toujours plus gros, le marché des plus petits bateaux, durement touché par l'inflation et inquiet des droits de douane américains, veut coûte que coûte se relancer. L'intérêt reste vif: avant le grand salon international de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank