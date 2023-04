France-Canada : et maintenant, prendre son élan

Après avoir réussi son premier test face à la Colombie vendredi, Hervé Renard et sa bande vont cette fois-ci affronter un gros poisson du football féminin mondial : le Canada. Un match qui s'annonce comme déjà capital pour jauger le véritable niveau de cette nouvelle équipe de France, à trois mois de la Coupe du monde.

Le printemps a pointé le bout de son nez sur toute la France, les terrasses se remplissent de nostalgiques du soleil, le pollen commence à envahir les rues… C’est la période parfaite pour se jeter des fleurs ! Et Hervé Renard n’a pas manqué l’occasion de le faire, à la veille d’un match amical France-Canada plus important qu’il n’y paraît : « Il faut s’attendre à une opposition de haut niveau. Comme on est une équipe de haut niveau aussi, ça va faire un gros match. » Après une belle victoire 5-2 contre la Colombie pour sa première à la tête des Bleues vendredi dernier, le nouveau sélectionneur sait que ce duel au sommet contre les championnes olympiques en titre, au Mans, sera le test à partir duquel toutes les conclusions seront tirées. Parce qu’il sera le dernier avant la liste pour la Coupe du monde en juin prochain, parce que son équipe manque de certitudes en ayant tout changé à trois mois d’une telle échéance, parce que la France, 5 e au classement FIFA, rencontre le Canada, 6 e .

« Team spirit »

Pour autant les Canucks font figure de modèle pour les Tricolores. Sportivement, d’abord. Hervé Renard n’a aucun mal à louer les qualités d’une équipe « faisant preuve d’une solidité impressionnante », « rigoureuse » et « qui va vite vers l’avant ». Une organisation qu’il aimerait bien piquer aux Canadiennes pour l’appliquer à son équipe : « Il faut se rapprocher de l’état d’esprit et du « team spirit » de cette équipe du Canada. C’est ce sur quoi on doit travailler. Il y a beaucoup d’individualités dans cette équipe de France mais les individualités seules ne peuvent pas remporter un trophée. Il faut une cohésion. Il est important de toujours fédérer, d’emmener dans son sillage. C’est comme ça que je perçois mon métier d’entraîneur, qui plus est en équipe nationale. » Et si l’on en croit les propos d’Ashley Lawrence (latérale gauche canadienne) rapportés par Sakina Karchaoui dans L’Equipe lundi, le constat est unanime : « Elle me dit souvent : « Vous avez les meilleures joueuses du mo

par Anna Carreau pour SOFOOT.com