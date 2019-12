France: Bruno Le Maire abaisse à 1,3% son estimation de la croissance 2019

Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a révisé à la baisse lundi l'estimation de croissance du gouvernement pour la France en 2019, à 1,3% contre 1,4% précédemment, s'alignant sur celles de l'Insee et de la Banque de France.

"1,3", a affirmé M. Le Maire, interrogé sur BFMTV/RMC, s'alignant ainsi sur les estimations de l'Insee et de la Banque de France (BdF). Et sans vouloir donner de chiffre pour 2020, il a évoqué "un ralentissement qui s'annonce", en raison de la "crise commerciale" et des "tensions entre la Chine et les Etats-Unis".

Le ministre a revu ses chiffres à la baisse quelques heures avant que la Banque de France ne communique ses nouvelles projections économiques pour 2019 et 2020, et à la veille de la publication d'une nouvelle note de conjoncture par l'Insee.

Sur l'ensemble de l'année 2019, ces deux institutions prévoient une progression du produit intérieur brut (PIB) de 1,3% en France, après 1,7% enregistré l'an dernier, tandis que le FMI a revu à mi-octobre sa prévision de croissance à la baisse à 1,2%.

Cette révision de la part du gouvernement intervient à un moment où la croissance mondiale ralentit et tout particulièrement en zone euro, dont le principal moteur économique, l'Allemagne, devrait croître cette année deux fois moins vite que la France.

Il y a une semaine, la BdF avait confirmé le tassement de la croissance française au quatrième trimestre à 0,2%.