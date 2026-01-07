France-Brigitte Bardot inhumée dans son fief de Saint-Tropez

Les obsèques de Brigitte Bardot ont lieu ce mercredi à Saint-Tropez (Var), fief de l'actrice française décédée fin décembre à l'âge de 91 ans.

La cérémonie, sur invitation, devrait se dérouler en présence de nombreuses personnalités publiques dont les noms n'ont pour l'heure que peu filtré, avant une inhumation voulue dans la plus stricte intimité.

Malgré la renommée mondiale de Brigitte Bardot, sa famille a écarté un hommage national proposé par l'Elysée. Le président Emmanuel Macron et son épouse seront absents pour les obsèques de l'actrice mythique des années 1960 devenue par la suite ardente militante de la cause animale.

Selon Matignon, la ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, a été conviée aux obsèques à titre personnel car engagée ces dernières années sur le bien-être animal.

La cérémonie débutera à 11 heures (10h00 GMT) en l'église Notre-Dame de l'Assomption de Saint-Tropez et sera retransmise sur deux écrans installés sur le port et sur la place des Lices.

Un hommage ouvert à tous se tiendra également au Pré des Pêcheurs, dans le quartier de la Ponche, au coeur de l'ancien village de pêcheurs devenu un haut lieu de villégiature pour la "jet set" internationale.

Née le 28 septembre 1934 à Paris, Brigitte Bardot est décédée le 28 décembre dernier. Icône féminine, elle a aussi défrayé la chronique pour ses propos controversés sur l'islam et l'immigration, qui lui ont valu plusieurs condamnations judiciaires.

(Rédigé par Blandine Hénault, avec la contribution d'Elizabeth Pineau)