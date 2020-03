France-Belgique : Œil pour œil, temps pour temps

La bagarre. La vraie. Celle du terrain, entre deux des meilleures équipes du monde. C'est ce qui attendait les supporters belges et français d'ici quelques semaines, avant vous savez quoi. Du coup, Diables et Bleus se sont dit rendez-vous dans un an. Même jour, même heure, mais peut-être pas mêmes pommes. Revue de kiff, puis d'effectif.

Deschamps : " Hidalgo était un homme profondément gentil "

Défense de vieillir

Une assiette de penne au pesto. Un rayon de soleil à la fenêtre. Un album de Jamiroquai. Le confinement a de positif qu'il semble avoir redonné au plus grand nombre le goût des petits plaisirs de la vie. Le goût de faire plaisir, aussi. C'est ce qu'ont entrepris, chacun de leur côté, beIN Sports et la RTBF. Grâce aux premiers, ce dimanche 22 mars, les Français ont eu l'occasion de devenir une nouvelle fois champions du monde en se régalant devant France-Croatie. Le genre de match qui se regarde dix fois s'il le faut, et pas sans qu'un "" sorte de la bouche au moment où Hugo Lloris offre à Mario Mandžuki? le but du 4-2. Grâce aux seconds, les Belges ont pu revivre le mémorable huitième de finale face au Japon et le désormais iconique "" de l'ancien Diable rouge et inimitable Philippe Albert, visionnaire sur le but décisif de Nacer Chadli.Grâce aux deux, tous ont pu se délecter du magnifique quart de finale entre la Belgique et le Brésil (2-1). Avant de se rappeler que quelque part, gribouillé dans l'agenda, le rendez-vous était pris. Ça devait être à Wembley, un 6 ou un 11 juillet. En demi-finales, ou en finale de l'Euro 2020. Ça devait se passer après que la France s'était péniblement sortie de son groupe F comme Fatigant, et que la Belgique avait dominé de la tête et des épaules un groupe B comme Breakfast. Ce Belgique-France, épisode 2, était aussi attendu que la saison cinq du. Loin, très loin des réseaux sociaux, il devait être le seul, l'unique moment valable pour solder les comptes de 2018 et de ses dommages collatéraux. Tout le monde avait hâte, les joueurs en tête. Et pourtant, il faudra se coltiner une année supplémentaire de vannes de merde. Dans un sens, comme dans l'autre.Que le Belge qui n'y a pas pensé Lire la suite de l'article sur SoFoot.com