France: baisse record de l'indice PMI en mars, contraction de l'activité

L'activité du secteur privé en France a connu un ralentissement record en mars en raison de la pandémie du coronavirus et s'affiche désormais en contraction, selon un indicateur publié mercredi par le cabinet IHS Markit.

L'indice Flash Composite a chuté à 30,2 points contre 51,2 en février, selon Markit. Un indice supérieur à 50 signale une expansion, un indice inférieur à cette limite indique une contraction de l'activité.

Markit a souligné qu'il s'agissait de la plus forte contraction en 22 ans en raison de la fermeture de nombreuses entreprises liée aux mesures de confinement pour lutter contre la pandémie.

Cette contraction vient confirmer les prévisions de récession du ministre de l'économie Bruno Le Maire pour l'ensemble de l'année 2020.

Markit a souligné que la baisse d'activité avait été particulièrement forte pour les prestataires de services avec les chiffres les plus bas depuis le début de cette série statistique en 1998.

Pour le secteur manufacturier, la baisse de l'activité est la plus forte depuis mars 2009.

La contraction de l'activité du secteur privé s'est accompagnée de réductions d'effectifs pour la première fois depuis près de trois ans et demi et au rythme le plus fort depuis avril 2013.

Eliot Kerr, économiste chez IHS Markit a estimé que cette contraction de l'activité témoignait d'un "effondrement" du PIB qui pourrait approcher 10% en rythme annualisé.