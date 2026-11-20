Le climat des affaires dans l'industrie en France a baissé moins que prévu en novembre par rapport au mois précédent, montre l'enquête mensuelle de conjoncture publiée vendredi par l'Insee.
L'indicateur du climat des affaires dans le secteur s'établit à 104 points en novembre , après 105 points en octobre .
Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur 103 points en novembre .
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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