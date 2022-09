France: baisse de 20% des créations d'emplois dans les entreprises au deuxième trimestre, selon Trendeo

La réindustrialisation amorcée en France pourrait marquer le pas sous l'effet de la guerre en Ukraine, de l'inflation et de la crise énergétique, après une baisse de 20% des créations d'emplois dans les entreprises au deuxième trimestre par rapport au premier, discernée par l'indice spécialisé Trendeo.

Très réactifs à la conjoncture, ce sont les secteur de la vente à distance et des centres d'appels et services en ligne qui illustrent le coup de froid sur la croissance identifié par Trendeo, avec respectivement 6.583 et 1.092 emplois supprimés de plus que ceux qui ont été créés dans ces deux secteurs sur les huit premiers mois de l'année.

L'industrie traditionnelle, elle, a continué de voir ses effectifs augmenter, avec 26.625 emplois nouveaux sur les huit premiers mois de l'année, soit un solde net positif de 10.074 par rapport à la période janvier-août 2021.

"Début de chute ou trou d'air?" le rapport semestriel du cabinet Trendeo, qui recense et analyse deux fois par an toutes les annonces d'investissement des entreprises sur le territoire français, ne tranche pas.

"Jusqu'à fin août, on ne constate pas de ralentissement violent dans l'ensemble de l'économie", souligne le rapport. Mais, en avril, le solde des créations et suppressions d'emplois est passé "sous le niveau de 2021", note Trendeo.

Du coup, les relocalisations d'entreprises qui avaient connu une année record en 2021, semblent être freinées dans leur croissance aussi.

Au premier semestre, Trendeo décompte 28 relocalisations contre 4 délocalisations. Au deuxième semestre 2021, les chiffres étaient respectivement de 44 et 4, et de 46 et 12 au premier semestre 2021.

La dynamique des créations d'usines reste élevée et "les nombreux signaux alarmants sur l'activité industrielle ne se traduisent pas (encore?) par des décisions de fermeture", ajoute Trendeo.

Côté startups, 400 levées de fonds ont eu lieu de janvier à août 2022, contre 518 sur la même période de 2021, soit une baisse de 23%. En revanche le total des fonds collectés a augmenté de 54% à 5,7 milliards d'euros en 2022, contre 3,7 milliards l'an passé.