France-Australie : Jusqu'ici, tout ne va pas si mal

Dans un contexte délicat, l'équipe de France a chassé le pire pour s'offrir de la confiance et un répit mérité en s'imposant facilement contre l'Australie pour lancer sa Coupe du monde.

"C'est la première difficulté qu'on rencontre dans ce tournoi. On le sait : dans une compétition comme ça, à chaque difficulté, ce sera le moment d'élever le niveau, tous ensemble. Et on a su le faire." Hugo Lloris, capitaine content

Des satisfactions et peu de pression

Il n'est jamais simple de se montrer mesuré à l'approche d'une Coupe du monde, une aventure pendant laquelle les cartes sont rebattues et les logiques parfois bousculées. Plus de quatre ans après son sacre en Russie, l'équipe de France se présentait au Qatar avec peu de certitudes et une collection de doutes. Pire, il fallait s'attendre à un fiasco, au tournoi de trop, à une dégringolade grandeur nature, comme en 2002. Les plus vicieux, attirés par l'odeur du sang, étaient prêts à voir la bande à Didier Deschamps se planter dans les grandes largeurs. Les inquiets avaient de quoi l'être après une campagne désastreuse en Ligue des nations en guise de grande répétition (trois défaites, deux nuls, une victoire), une farandole de blessures chez les cadres (N'Golo Kanté, Paul Pogba, Presnel Kimpembé, Mike Maignan, Christopher Nkunku) et une tuile de dernière minute obligeant Karim Benzema, le Ballon d'or, quitter le camp de base à Doha pour rentrer à la maison la cuisse dans le sac.Les pessimistes ont cru que le début scénario du premier match contre l'Australie, au stade Al-Janoub, allait leur donner raison. Comme si tout n'allait pas déjà trop mal dans la vie des Bleus, ils ont pris deux coups de massue supplémentaires en moins d'une minute, entre l'ouverture du score de Craig Goodwin et la sortie sur blessure de Lucas Hernandez, a priori gravement touché au genou sur la même action. Les mots prononcés par le sélectionneur la veille ont peut-être résonné dans la tête des joueurs tricolores, malmenés dans le premier quart d'heure :Voilà deux des nombreux ingrédients mis par Antoine Griezmann et ses potes pour écrire la suite de l'histoire en leur faveur, avec un large succès à la clé (4-1) et une bonne poignée d'éléments pour se rassurer et chasser quelques nuages.Cette fois, Deschamps n'a pas eu besoin de dédramatiser la situation face à la presse, sa spécialité ces derniers jours. Ses… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com