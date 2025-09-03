France-Au pied du mur, Bayrou tend la main au RN et au PS

A cinq jours d'un vote de confiance susceptible de faire tomber son gouvernement, François Bayrou a tendu la main au Rassemblement national (RN) et au Parti socialiste (PS), se disant prêt à revenir sur le projet de supprimer deux jours fériés et durcissant les conditions d'accès à l'Aide médicale d'Etat (AME).

Le Premier ministre a affirmé mercredi au micro de BFMTV/RMC vouloir "tendre la main à toutes les forces politiques" après avoir engagé la responsabilité de son gouvernement sur la question de la lutte contre l'endettement du pays.

François Bayrou s'est dit notamment prêt à revenir sur sa proposition de supprimer deux jours fériés qui doit permettre de faire quatre milliards d'euros d'économies dans le cadre du projet de budget pour 2026.

"Je suis ouvert à ce que nous trouvions une organisation qui permette d'obtenir les mêmes buts sans avoir les inconvénients", a-t-il dit renvoyant la balle dans le camp des formations politiques pour trouver des solutions alternatives.

Depuis lundi, le Premier ministre consulte les responsables politiques de tous bords avant le vote de confiance prévu le 8 septembre à l'Assemblée nationale mais il se heurte toujours à l'opposition du RN, du PS ou encore de la France insoumise (LFI).

En cas d'absence de majorité lors du vote, le gouvernement sera renversé.

François Bayrou s'est dit mardi "réaliste" mais "pas défaitiste" quant à ses chances de rester au pouvoir.

Il doit recevoir jeudi les responsables du PS, dont le premier secrétaire du parti Olivier Faure qui s'est dit mardi soir "à la disposition" d'Emmanuel Macron pour discuter de l'après-Bayrou.

Olivier Faure pense qu'il peut être Premier ministre, a souligné François Bayrou sur BFMTV/RMC, "la question, c'est avec quelle majorité ?".

Pour les députés PS, "la réflexion sur une abstention lundi devrait être à l'ordre du jour", a estimé le chef du gouvernement.

Reçue mardi à Matignon, la cheffe de file des députés RN, Marine Le Pen, a pour sa part réaffirmé que son parti n'accorderait pas sa confiance à François Bayrou.

Le Premier ministre a pourtant fait un pas vers la formation d'extrême droite, en confirmant que son gouvernement avait signé un décret durcissant les conditions d'accès à l'Aide médicale d'Etat (AME), qui permet aux étrangers en situation irrégulière et à revenus très faibles d'avoir une couverture maladie, une demande de longue date du RN.

"C'est une mesure de bon sens. Lorsque vous demandez des efforts aux Français, il n'est pas possible que le sentiment que les Français éprouvent c'est qu'eux doivent faire des efforts et que les étrangers (...), que tout le monde n'y soit pas associé", a déclaré mercredi François Bayrou.

Face aux appels à la dissolution émanant notamment du RN, le Premier ministre a jugé que cela représentait un "risque" qui n'apporterait pas plus de "clarté". "C'est la position du Président de la République", a-t-il assuré.

(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)