France-Attal accuse le RN d'attaquer les juges et les institutions

LFI et les Ecologistes se rassemblent contre l'extrême droite française, en réaction à la réunion du RN à Paris

L'ancien Premier ministre de la France, Gabriel Attal, a accusé dimanche le Rassemblement national (RN) de s'attaquer aux juges et institutions de la France avec la manifestation du parti d'extrême droite.

Pas moins de trois mobilisations distinctes occupent le terrain politique ce dimanche en France, quelques jours après la lourde condamnation en première instance de Marine Le Pen qui a secoué le paysage politique à deux ans de l'élection présidentielle.

Chacun dans son couloir, le Rassemblement national (RN), le camp présidentiel et la gauche appellent à manifester leur attachement à l'Etat de droit et la démocratie, à leurs yeux menacés pour des raisons différentes.

Les partisans de Marine Le Pen, qui a fait appel de sa condamnation pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens, se retrouvent place Vauban, dans le VIIe arrondissement de Paris, pour protester contre ce qu'ils considèrent comme un jugement "politique" assorti d'une exécution provisoire destinée selon eux à empêcher la cheffe de file du RN de briguer à nouveau l'Elysée.

Pendant ce temps à la Cité du cinéma Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), une réunion publique prévue de longue date rassemble les caciques du camp présidentiel, dont le Premier ministre François Bayrou, tandis qu'une partie de la gauche manifeste place de la République depuis 13h00 (11h00 GMT) pour défendre ce qu'elle considère comme des attaques contre l'Etat de droit et l'indépendance de la justice.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS :

14h00 - "Il n'est pas nécessaire de parler de l'adversaire, non pas du tout parce qu'on le mépriserait (...) mais parce que lorsque l'on veut prévaloir dans une élection, il faut simplement dire ce que l'on veut faire. Un projet clair plutôt que l'attaque de son adversaire. Plus le projet est clair, plus il est ambitieux, plus il est précis, plus il est argumenté, plus il est cohérent, plus on a de chance de se faire entendre par une base large (...). Sans cela, personne n'arrivera à quoi que ce soit", a déclaré Edouard Philippe, maire du Havre, l'ancien Premier ministre et fondateur du parti Horizons, en meeting à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

"Nous ne partagerons jamais le fond des idées ni l'objectif que dessinent la droite extrême et la gauche extrème", a-t-il ajouté.

13h00 - "Gardons intact cet attachement à la moralisation de la vie politique et à nos institutions au moment elles sont contestées par l'extrême droite qui se réunit aujourd'hui pour attaquer nos juges, attaquer nos institutions. Nous ici nous ne disqualifierons jamais une décision de justice, nous ne dirons jamais qu'il y a des juges rouges, des juges blancs, des juges roses, surtout dans un moment comme on traverse aujourd'hui où tout est contesté", a déclaré Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance et ancien Premier ministre, en meeting à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

12h20 - "La justice est indépendantte mais certains juges sont plus partisans que d'autres", a déclaré sur RTL, Louis Alliot, maire de Perpignan et premier-vice président du Rassemblement national (RN).

12h00 - "Il y a des juges (...) qui ont un prisme politique et nous considérons que cette mesure d'exécution de la peine (...) que nous contestons a un caractère politique", a déclaré sur LCI Sébastien Chenu, député et vice-président du Rassemblement national (RN).

12h00 - "La vraie question est de savoir si Marine Le Pen a été jugée comme une Française ou comme une opposante politique", a déclaré sur BFMTV Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement national (RN).

12h00 - "Le RN jette l'opprobre sur l'ensemble de l'institution judiciaire et met une cible dans le dos des juges", a déclaré sur BMFTV Maud Bregeon, députée Ensemble Pour la République (EPR).

8h45 - "Marine Le Pen qui était depuis des années, dans ce que j'appellerais une stratégie de dédiabolisation (...), là depuis lundi ce n'est plus le RN dédiabolisé, c'est le RN trumpiste. Moi c'est ça qui m'inquiète, qui m'interpelle le plus en réalité. Il y a un virage à 180 degrés dans leur manière de faire (...) Peut-être que le contexte international leur fait dire que ce qu'il faut maintenant pour gagner, c'est être dans l'amicale fasciste internationale qui est en train d'être montée", a déclaré sur RMC Marine Tondelier, secrétaire nationale des Ecologistes.

SAMEDI SOIR - "Manifestation… contre-manifestation… C’est aussi vieux que la République. Mais ce n’est ni sain ni souhaitable puisque nos institutions organisent à la fois la séparation des pouvoirs et la protection de la justice", a déclaré François Bayrou dans une interview au Parisien publiée samedi soir.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec Elizabeth Pineau et Blandine Hénault)