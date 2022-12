France-Argentine 2022, médaille d'argent des finales de Coupes du monde !

L'attribution d'une troisième étoile pour le futur vainqueur avait placé déjà très haut le France-Argentine de Lusail. Et la dinguerie du match d'hier soir remporté par l'Albiceleste (3-3, 4-2) l'a envoyé aux étoiles. Toutefois, le Brésil-Italie de 1970 reste tout là-haut dans le classement des plus belles finales de l'histoire de la compétition.

Les finales oubliées ou à oublier...

Au sein du gratin mondialiste où figurent le Brésil, l'Italie, l'Allemagne, l'Argentine et la France, il fallait bien que se rencontrent un jour au sommet les deux dernières. Et hier ce fut chose faite. Ou plutôt "chose fête", après une longue mise en route tricolore qui a débouché sur une finale d'anthologie où le perdant restera aussi dans l'histoire.Pour tenter de situer l'empreinte laissée par ce France-Argentine 2022, on peut déjà essayer de recourir à une élimination basée sur des critères un peu objectifs et sur une appréciation rétrospective commune aux observateurs d'hier et d'aujourd'hui. On peut d'ores et déjà écarter les trois premières finales de 1930, 1934 et 1938. Le manque d'images, d'abord, pour les trois, l'arbitrage maison pour les deux premières ainsi que la formule à quatre matchs en 1938 (huitièmes, quarts, demies et finale) les font passer à la trappe. Idem pour le Mondial au Brésil en 1950 où le second tour d'un tournoi à quatre équipes n'a pas connu de vraie "finale" mais d'un dernier match entre le Brésil et l'Uruguay. Aussi surprenante et traumatisante qu'elle ait été, la victoire de l'Uruguay 2-1 a été acquise au terme d'une rencontre tendue et âpre qui a conduit la Céleste à remporter aux points ce "championnat" du monde... La finale Brésil-Tchécoslovaquie de 1962 au Chili n'a pas laissé un souvenir impérissable du fait que les Auriverde, favoris, l'ont emporté 3-1, malgré l'ouverture du score de Masopust pour les Européens. Seize ans plus tard, dans un climat hostile aux Oranje, la finale du Mundial argentin, Argentine-Pays-Bas (3-1 ap), avait été plutôt terne et musclée, avec trois buts argentins inscrits en force, dont deux au moins imputables au gardien néerlandais Jongbloed.Au Mundial espagnol de 1982, malgré un contenu de bonne qualité, la finale Italie-RFA (3-1) était trop déséquilibrée : les Allemands étaient flingués après leur demie contre la France à Séville et Rummenigge, pas remis d'une blessure, n'avait pas assez pesé sur la rencontre. Pas besoin de s'étendre sur le triste RFA-Argentine de 1990 (1-0) et du péno litigieux Lire la suite de l'article sur SoFoot.com