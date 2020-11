Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Appel à une "grève sanitaire" dans les établissements scolaires Reuters • 05/11/2020 à 17:20









FRANCE: APPEL À UNE "GRÈVE SANITAIRE" DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PARIS (Reuters) - Les syndicats enseignants ont lancé jeudi un appel à la grève le 10 novembre afin de réclamer une meilleure protection des personnels des écoles, collèges et lycées de France contre la propagation du coronavirus. Les établissements scolaires ont rouvert lundi dernier dans le cadre d'un protocole sanitaire renforcé prévoyant notamment le port du masque obligatoire dès l'âge de six ans, une meilleure ventilation des locaux et des règles visant à limiter le brassage des élèves. Ces mesures sont toutefois jugées insuffisantes ou difficiles à mettre en place par les personnels de plusieurs établissements qui se sont mis en grève ces derniers jours. "La situation sanitaire liée à la propagation de la pandémie de la COVID-19 nécessite une protection totale et complète de la santé des agent-es public-ques", déclarent les syndicats dans cet appel à la grève lancé à l'initiative du SNES-FSU, majoritaire dans les collèges et lycées. "Or nous ne pouvons que constater et regretter que ce ne soit pas toujours le cas." "La situation actuelle nécessite la présence massive et urgente de personnels dans les écoles, collèges, lycées. C'est pourquoi nous vous demandons de procéder dès à présent au recrutement de ces personnels", ajoutent-ils. (Rédaction de Paris)

