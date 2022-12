France : Antoine Griezmann, l'as du volant

Patron retrouvé d'une équipe de France qui s'apprête à défier la Pologne, dimanche, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde, Antoine Griezmann a été envoyé vendredi face à la presse pour dire tout haut ce que certains jeunes ne peuvent pas dire tout bas. Il a aussi rendu hommage à Didier Deschamps, histoire de solidifier l'ensemble avant l'attaque des grands cols.

"J'essaie de trouver la meilleure solution parce que l'équipe a surtout besoin de moi dans le cœur du jeu, pour faire le lien entre les défenseurs et les attaquants. Je ne vais pas me casser la tête à tirer dix fois par match." Antoine Griezmann

. On l'avait vu passer une première tête, mercredi, plus d'une heure après avoir vu Matthew Conger, l'arbitre de Tunisie-France, gommer son premier but inscrit dans cette Coupe du monde . Puis, Antoine Griezmann a été envoyé sur scène ce vendredi. Tout sauf un hasard. À deux jours de voir l'équipe de France basculer dans le fameux "" face à la Pologne, la FFF a sorti le patron du silence et lui a demandé de venir mettre de la couleur sur un début de tournoi que les Bleus traversent jusqu'ici comme des tueurs à gages. Griezmann a alors saisi l'occasion pour enfiler sans trembler le rôle de celui qui peut prendre la responsabilité de dire tout haut ce que les petits nouveaux, secoués par Tunisie cette semaine , ne peuvent se permettre de dire, même tout bas. Exemple : "(Guendouzi)(Veretout)Antoine Griezmann a aujourd'hui 31 ans et dégage cette idée qu'on ne lui apprend plus à faire la grimace. On a même eu une confirmation : si le joueur de l'Atlético est venu au Qatar, c'est bien uniquement dans le but de faire tourner la machine collective, ce qui implique ici de mettre la quasi-totalité de son énergie et de ses idées au service de ses potes. "