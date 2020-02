France-Angleterre : pour le XV de France, c'est le moment d'y croire

La page est blanche. On aimerait tellement qu'elle se colore en bleu. On y croit. Car on en a besoin. Parce que c'est le moment. Et puis, sinon, ce serait tellement désespérant. Là, tout est encore permis. C'est un peu comme une rentrée des classes. Les premières notes ne sont pas encore tombées. Bon ou mauvais élève, chacun peut rêver dans son coin. Alors oui, on croit à ces jeunes coqs, on pense même qu'ils ont les dents pour mordre dans ce Crunch comme on dit et dévorer des kilos de muscles venus d'outre-Manche. LIRE AUSSI > Un Tournoi pour préparer le présent et le futurCes fameux Anglais qu'on se plaît tant à détester sont là, sur nos terres, sur la pelouse du Stade de France, ce dimanche à l'heure du thé. Par la voix de leur entraîneur, Eddie Jones, ils ont promis de la violence. Comme on les aime. Arrogants à souhait. Donc friables. Les vice-champions du monde, qu'un typhon a écartés de notre route cahoteuse l'automne dernier au Japon, ne seront de toute façon jamais aussi bons à prendre que maintenant. Un peu dans le flou ? Un brin repus ? Espérons...On veut bondir de notre fauteuilOn y croit car l'enthousiasme, la fraîcheur, les promesses sont du côté tricolore, sous la houlette de Fabien Galthié. Des gueules d'anges à peine sortis de l'adolescence, Ntamack, Dupont et leurs doublures Jalibert et Serin ont tout pour enflammer une enceinte de Saint-Denis qui a tellement pleuré sur leurs devanciers. Et les chevauchées de Thomas ? Et les charges de Vakatawa ? Et les premiers pas de Bouthier, arrière détonnant venu d'un autre monde, celui de la maçonnerie ?On veut tout voir. Et bondir de notre fauteuil ou de notre canapé. Ce staff pléthorique qui calcule tout, des watts aux millimètres, des mètres par secondes aux kilojoules, quadrille les terrains, pèse les repas mais heureusement n'analyse pas encore les rêves au petit matin, a-t-il laissé aux Bleus une touche d'insouciance ? Celle ...