France-Angleterre : «On va grandir petit à petit», assure Antoine Dupont

Le demi de mêlée du Stade toulousain et du XV de France a pris le temps après le tour d'honneur d'aller saluer tous ses proches en tribunes. Après deux mois et demi de convalescence due à des douleurs dorsales, Antoine Dupont a mené les Bleus d'une main de maître face à l'Angleterre (24-17). Le jeune homme, 23 ans et 20 sélections au coup d'envoi, savourait cette victoire qui lance parfaitement la France.Est-ce votre meilleur match avec les Bleus ?ANTOINE DUPONT. Je ne sais pas. Je le regarderai en vidéo. Je ne me pose pas cette question. Je suis content de moi et de l'équipe, de la physionomie d'un match qu'on n'a pas lâché. C'est vraiment une belle soirée et on va pouvoir savourer.Sur le 3e essai tricolore, vous semez le désordre dans la défense anglaise...J'ai eu un peu de chance car ils nous ont bien contrés sur la touche et je n'ai pas eu que des ballons faciles. Ça s'ouvre et Charles (Ollivon) est encore là en soutien, opportuniste. D'habitude, c'est moi et là c'est lui (rire). Ça nous fait du bien de passer à 24 points à ce moment-là.Vous semblez prendre vos habitudes avec votre coéquipier en club Romain Ntamack. Qu'en pensez-vous ?On commence à avoir un petit vécu, six ou sept associations, je crois. En charnière, en équipe de France, c'est énorme (rire). Vous savez on est jeunes et on a beaucoup à apprendre sur la gestion, la stratégie.Le scénario catastrophe contre le pays de Galles en quarts de finale de la Coupe du monde vous a-t-il trotté dans la tête ?Dès qu'ils (les Anglais) ont marqué leur premier essai, il y a peut-être eu des pensées nocives mais on les a très vite évacuées. On s'est vite rassemblés et on s'est dit de continuer ce qu'on faisait car c'était bien. À 24-0, si on perd ensuite ce match, on aurait eu les boules. S'ils mettent leur essai un peu plus tôt, c'est une tout autre fin de rencontre. Il faut qu'on apprenne à maintenir un score. Ce ...