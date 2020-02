France-Angleterre : «On ne pouvait pas rêver mieux», se réjouit la famille Ollivon

« Non mais au Pays basque, il n'y a plus de rugby. Ils ne font plus que de la marelle là-bas ! » Jean-Michel et Brigitte Ollivon ne relèvent pas la pique de leur voisin. Dans la foule qui se masse entre la station de RER et le Stade de France, les vannes fusent entre supporters des Bleus coincés dans la queue qui mène à la fouille. Pas question de s'éterniser pour défendre l'Aviron Bayonnais, on est ici pour supporter le petit de la famille, Charles. Qui, 22 ans après avoir touché son premier ballon de rugby le long de la main courante du stade de Saint-Pée-sur-Nivelle (Pyrénées-Atlantiques), a étrenné son brassard de capitaine du XV de France contre l'Angleterre ce dimanche.Et le couple, arrivé la veille dans la capitale et rejoint par l'aîné Alexandre et sa compagne Fanny, n'a pas traversé la France pour voir le troisième ligne et ses partenaires être rossés comme l'avait annoncé le sélectionneur anglais. Au Stade de France, ils ont couvé des yeux leurs fils, installés dans la tribune en face de lui quand il s'époumonait sur la Marseillaise. Ils ont hurlé leur joie sur le deuxième essai français, inscrit par son nouveau capitaine (20e). Ont applaudi à tout-va la deuxième fois que leur Charles a franchi la ligne (55e). Et perdu leur voix au coup de sifflet final (24-17), à l'unisson d'un Stade de France bien chaud. Le capitaine des bleus Charles Ollivon donne de l'air à l'équipe de France ! 17 - 0 #6nations #FRAvENGSuivez la rencontre en direct null https://t.co/V5PWuGtF7J pic.twitter.com/R9OnKBTaLu-- France tv sport (@francetvsport) February 2, 2020 « On ne pouvait pas rêver mieux, lance Jean-Michel Ollivon. On a une belle victoire et Charles qui met deux essais. Le moment le plus émouvant, c'est quand il est venu en tribunes nous faire la bise à la fin du match. Il n'est resté que 30 secondes, mais ça nous a fait du bien de partager ça avec lui. »« Quand (petit) il perdait, il rentrait en ...