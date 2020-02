France-Angleterre : l'avenir appartient à ces nouveaux Bleus

Cette fois, les promesses ne se sont pas envolées. Elles ont tourné au-dessus du Stade de France, ont balayé tous les nuages qui cherchaient à les noyer par une soirée pluvieuse et se sont enracinées dans les esprits. Ces Bleus, si jeunes, novices pour la plupart, ont bien dévoré les Anglais, vice-champions du monde (24-17), comme si leur vie en dépendait. Les mots ont fusé à l'intérieur du cercle qu'ils ont formé au coup de sifflet final sous les ovations d'un public conquis, redevenu vibrant, enfin.« Nous sommes en train de créer un lien entre nous, explique le capitaine Charles Ollivon, auteur d'une prestation de haut vol et de deux essais par la même occasion. Si nous avons remporté ce bras de fer, c'est parce qu'il y a beaucoup de solidarité entre nous. Nous sommes Français, nous avons besoin de ça pour gagner. »Fabien Galthié a donc réussi son pari. Puiser dans la jeunesse tricolore, mettre son armée en ordre de bataille et relancer un XV de France boiteux ces dernières saisons. « C'est une somme de petits détails qui a donné cette grande victoire, avance le sélectionneur. C'est l'investissement des joueurs depuis deux semaines, du staff depuis deux mois. Nous n'avons pas laissé grand-chose au hasard. »Opportunistes, tranchants et hargneuxLe tapis vert de Saint-Denis leur a donné raison. Il y avait bien longtemps que les Bleus ne s'étaient pas montrés aussi incisifs, denses, opportunistes et tranchants en attaque, et hargneux en défense. D'autant plus que les paroles d'Eddie Jones, le sélectionneur de l'Angleterre avant la rencontre, leur promettant de la violence, les avaient vexés. « Il nous annonçait la guerre, on l'a gagnée », rétorque François Cros.« On n'aime pas que l'on nous prenne pour des gamins », ajoute Gaël Fickou. La défense, c'est bien la marque de fabrique de cette équipe, le premier étage de la fusée tout du moins. « C'est la victoire d'Edwards (NDLR : ...