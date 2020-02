France-Angleterre : «Je n'aurais jamais pensé avoir cette vie-là», confie Gaël Fickou

L'avenir des Bleus s'écrit avec lui. À 25 ans, Gaël Fickou est même devenu un pilier du XV de France du haut de ses 51 sélections tout en endossant de nouvelles responsabilités souhaitées par Fabien Galthié et son staff.À l'heure de défier l'Angleterre en ouverture du Tournoi des Six Nations ce dimanche (16 heures) à Saint-Denis, le centre du Stade Français parle évidemment des Bleus. Mais aussi de son enfance dans un quartier sensible de La Seyne-sur-Mer (Var), où il est né, de ses origines, ou encore de sa famille mixte. À cœur ouvert.Le nouveau staff vous a confié le rôle de capitaine de la défense, le prenez-vous comme une belle marque de confiance ?GAËL FICKOU. C'est une immense fierté. Maintenant, il faut assumer. En tout cas, si on a une très grosse défense comme à la Coupe du monde au Japon, où on a encaissé peu d'essais (NDLR : 8 en 4 matchs avec une élimination en quarts de finale contre le pays de Galles), je pense qu'on peut faire douter pas mal d'adversaires. Être bons dans cette tâche n'est pas forcément le plus gratifiant, mais ça permet de gagner les matchs.Avez-vous noté du changement dans l'intensité des entraînements avec le nouveau staff ?Ça n'a plus rien à voir, ça court beaucoup plus, il y a du contact, ça travaille très dur. Les objectifs sont hauts, il y a de la qualité. On a un staff compétent, pointu. On est en train de rattraper notre retard, j'espère que le test de dimanche pourra montrer qu'on revient au niveau des meilleurs, comme l'Angleterre.Que répondez-vous à ceux qui se montrent dubitatifs sur votre présence en Bleus alors que votre club est avant-dernier de Top 14 ?Chacun a le droit d'avoir un avis et je le respecte. Maintenant, je pense avoir déjà prouvé pendant la Coupe du monde. Mais je ferai tout pour les faire changer d'avis, démontrer que je mérite d'être là.Gamin, à La Seyne-sur-Mer, aviez-vous imaginé connaître cette trajectoire ?Je ...