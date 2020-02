France-Angleterre : ces jeunes Bleus nous ont fait plaisir

Les Bleus nous en ont fait perdre notre latin. On n'était plus habitué à pareil feu d'artifice, à de telles envolées et une maîtrise aussi marquée. L'équipe de France a parfaitement lancé son Tournoi des Six Nations ce dimanche face à un XV d'Angleterre méconnaissable (24-17).Dans un Stade de France par moment incandescent et prêt à vibrer, les vice-champions du monde n'ont été que l'ombre d'eux-mêmes et n'ont offert qu'une pâle opposition à des Tricolores galvanisés. La seconde période a été moins aboutie côté Français mais on a suffisamment reproché à ces Bleus de ne pas savoir gagner pour ne pas faire la fine bouche.Le pari du sélectionneur Fabien Galthié et du manager Raphaël Ibanez de vaincre en misant sur la jeunesse est réussi. Rendez-vous dimanche prochain, même lieu, même heure (16 heures), pour une confirmation face à l'Italie balayée par le pays de Galles samedi (42-0).Ce qu'il faut retenirAprès vingt premières minutes parfaites et deux essais par l'appelé de dernière minute Vincent Rattez (6e) et le nouveau capitaine Charles Ollivon (20e), le XV de France était déjà sur de bons rails. Mais l'histoire récente nous a appris à être prudent. À la pause avec 17 points d'avance et des Anglais fanny, le score incitait à l'optimisme.Mais les oiseaux de mauvais augure rappelleront que les Bleus avaient réussi la première période parfaite au Japon face au pays de Galles en quart de finale de la Coupe du monde (19-10) avant de perdre le fil au retour des vestiaires (19-20).On ose imaginer la soufflante du sélectionneur anglais au vestiaire, lui qui avait promis un jeu physique à nos jeunes Tricolores inexpérimentés. Les Bleus démarrent de la plus belle des façons ! Vincent Rattez pour l'essai et Romain Ntamack pour la transformation France 7 - 0 Angleterre #6nations #FRAvENGSuivez la rencontre en direct null https://t.co/V5PWuGtF7J pic.twitter.com/hWLNYz9WRg-- France tv sport ...