France-Algérie : Nadia Kaci, le prix de la liberté

Entre deux rives (1/5). Après avoir quitté son pays d'origine au début de la « décennie noire », l'actrice ne s'imagine pas « vivre ailleurs qu'en France ».

Elle a aimé jouer dans ce film, même si elle n'y fait qu'une apparition. Dans Papicha, de Mounia Meddour, qui a enthousiasmé le dernier Festival de Cannes, Nadia Kaci interprète Madame Kamissi, charismatique directrice de la cité universitaire d'Alger. C'est dans cet immense établissement que se déroule l'intrigue, celle qui raconte le quotidien d'une étudiante obsédée par la mode au début des années 1990, une époque où l'Algérie tente de survivre à une guerre contre le terrorisme islamiste.

Cette funeste « décennie noire », qui allait faire 200 000 morts, traumatise encore aujourd'hui les Algériens. On en parle encore très peu dans les familles. Tabou ? C'est en quelque sorte une période « que les politiques ont tenté d'occulter mais qu'ils ressortent pour nous faire peur quand ça les arrange, assure Nadia. Voilà pourquoi ce film est important ». En Algérie, Papicha n'est pas encore sorti, « reporté » par le ministère de la culture.

Assise sur une chaise de son appartement du XVe arrondissement de Paris, aussi sobre et simple qu'elle, coupe au carré, sourire immuable, la cinquantaine approchante, Nadia Kaci se prépare pour une pièce de théâtre autour du 17 octobre 1961, jour où la police parisienne dirigée par le préfet Maurice Papon réprima dans le sang une manifestation d'Algériens en faveur de l'indépendance de leur pays.

Guerre de libération. Bidonvilles de Nanterre. L'exil. L'Algérie. Voilà ses thèmes de prédilection. « Ce sont des sujets qui me parlent », souligne en quelques mots l'actrice. « Des sujets » essentiels qui la tourmentent et interrogent sa place entre sa terre natale et sa terre d'accueil, la France. Lorsqu'on écoute Nada Kaci se raconter de sa voix sensible et posée, on comprend à quel point elle est habitée par une obsession, celle qu'elle a pour l'histoire qui lie intimement les deux pays.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr