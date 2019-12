France-Algérie : Mehdi Amazigh Dahak, le pari des deux cultures

Entre deux rives (4/5). Fondateur du journal en ligne « DZfoot », ce quadra né en France n'a pas hésité à s'installer à Alger.

Le Cap, Blida, Botswana, Brésil... Peu importent les escales, les stades et la météo, il est toujours là, assis sur l'un des bancs de la tribune de presse. Discret, taiseux, le visage retranché derrière l'écran de son ordinateur, Mehdi Amazigh Dahak ne clique jamais loin des Fennecs, surnom de l'équipe algérienne de football. Ce quadra est le fondateur du journal en ligne DZfoot qui revendique, chaque mois, 14 millions de pages vues.

Quels que soient les résultats de son site ou des Guerriers du désert, Mehdi reste imperturbable : il semble cacher ses émotions derrière ses lunettes légèrement arrondies qui lui donnent des airs de prof de philo. Pourtant, lors d'une nuit chaude au Caire, en juillet, on l'a vu ému comme jamais, serrant dans ses bras une consœur en pleurs. Ce soir-là, l'Algérie venait de remporter sa deuxième Coupe d'Afrique des nations face au Sénégal (1-0). Une telle victoire ne pouvait pas mieux tomber en plein Hirak, ce mouvement révolutionnaire qui secoue le pays depuis le 22 février.

Mehdi est né à Montpellier en 1980 à une époque où ses parents faisaient leurs études supérieures en France. « Trois ans plus tard, ils sont diplômés et nous rentrons à Alger. C'était un processus naturel, explique-t-il. L'Algérie était leur pays, ils y avaient tous leurs proches. On ne pensait pas qu'il manquerait quelque chose en y retournant. » Mehdi grandit dans un milieu de classe moyenne supérieure : son père est devenu avocat et sa mère professeure d'anglais dans un collège. Il ne manque de rien. Sa famille traverse sans encombre les différentes crises économiques qui vont peu à peu plonger le pays dans une situation critique.

