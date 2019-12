France-Algérie : Khadidja, la douleur de l'exil

Entre deux rives (3/5). Après plus de deux décennies en France, cette Algéroise a toujours la sensation qu'on l'a arrachée à sa terre natale.

« Ah, l'Algérie », soupire-t-elle. Elle en parle comme si elle fredonnait Ya Zina, emblématique chanson de Raïna Raï. Tout comme ce groupe « made in Algeria », Khadidja (qui n'a pas souhaité donner son nom de famille) porte en elle un amour irrationnel pour ce vaste pays. Et la blessure d'un exil forcé loin de ses rives. Après plus de deux décennies en France, elle a l'éternelle sensation qu'on l'a arrachée à sa terre natale. « Cette déchirure, je la ressens même physiquement », dit-elle.

Elle n'a pas fui Alger pour échapper à la misère ou à la « hogra » du pouvoir, un terme redoutable qui, en arabe, signifie à la fois le mépris et l'injustice. Elle n'a jamais voulu tourner le dos à ce côté de la Méditerranée, mais le « mektoub » (« destin » en arabe) en a décidé autrement et la guerre civile des années 1990 l'a condamnée à se déraciner.

Khadidja a fait partie de la « tchi-tchi », cette expression qui désigne une jeunesse algérienne à l'abri du besoin. Classe moyenne, bourgeoisie intellectuelle, elle est née dans une grande famille, composée d'illustres moudjahidin (anciens combattants), de politiques, de PDG, d'écrivains... Son enfance était si heureuse dans son quartier d'Hydra, coin huppé de la capitale où, petite fille, elle s'amusait à escalader un mur donnant sur l'ambassade de... France. « J'étais une privilégiée », répète-t-elle.

La quarantaine bien entamée, la voix tendre, une silhouette d'apparence fragile et toujours soignée, cette professionnelle de la communication est assise à une table du Café Beaubourg, dans le IVe arrondissement de Paris, à deux pas de son bureau. Elle a hésité avant de se livrer, car raconter « mon pays », comme elle le souligne, c'est appuyer sur une plaie toujours à vif.

