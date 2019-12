France-Algérie : Djamel Atallah n'a rien d'« un Français comme les autres »

Entre deux rives (2/5). L'un des initiateurs de la Marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983 s'est tourné vers l'Algérie parce que « la République m'a tourné le dos »considère qu'« il ne fait toujours pas bon être arabe » en France.

Il y a trente-six ans, il a marché à travers un pays qu'il ne connaissait pas vraiment. Stan Smith aux pieds, blouson en laine et un tas d'espoirs dans son baluchon, il a découvert un peuple qu'il croyait hostile. Avec quelques potes du quartier, pour la plupart d'origine algérienne, Djamel Atallah a relié Marseille à Paris en passant par Strasbourg. Plus de 1 200 kilomètres pour dénoncer les violences policières, la xénophobie et dire à tous ceux qu'il a croisés au coin d'une rue : « N'ayez pas peur des jeunes de banlieue. »

Djamel Atallah a été l'un des initiateurs de la Marche pour l'égalité et contre le racisme qui, en arrivant à Paris le 3 décembre 1983, a été accueillie par plus de 100 000 personnes. « Nous n'étions même pas une vingtaine au départ », se souvient-il. En voyant cette masse bleu, blanc, rouge à Montparnasse, il s'est dit que la France n'était pas aussi « raciste et violente » qu'il le pensait. « Enfin, on m'accepte tel que je suis », se rappelle-t-il.

A cette époque, sa bouille de basané encadrée d'une épaisse chevelure bouclée apparaît à l'écran. Djamel, l'enfant des Minguettes, cité de Vénissieux mal considérée à deux pas de Lyon, et ses amis deviennent les visages d'une jeunesse française bigarrée qui a commencé à grandir à l'ombre des barres. Adieu préjugés et discriminations, pense-t-il : cette grande marche devait inaugurer une nouvelle ère, celle d'une nation « unie dans la diversité ». « Liberté, égalité, fraternité » est alors pour lui la plus belle des devises, et la République le plus merveilleux des étendards. « On voulait juste être considérés comme des citoyens comme les autres », argue-t-il.

