France-Algérie : Amira Nedjar, la fierté retrouvée

Entre deux rives (5/5). Née à Constantine, cette ingénieure a longtemps « détesté les Algériens ». Mais le Hirak l'a rapprochée de son pays d'origine.

C'est une fierté retrouvée. Celle de contempler d'un coin du monde des millions de compatriotes défier le pouvoir algérien. De l'autre côté de la Méditérannée, son pays se réveille. Une partie du peuple vient de se révolter et refuser le cinquième mandat que souhaite briguer le président Abdelaziz Bouteflika.

Amira Nedjar prend un billet d'avion pour Constantine, sa ville natale. Elle manifeste le vendredi 15 mars et fait connaissance avec le Hirak, ce mouvement populaire qui secoue le pays depuis près de dix mois. « Ça m'a fait un bien fou. Les gens sont plus détendus. Moi qui ne me sentais pas bien à ce moment-là, ça m'a requinqué comme si on m'avait fait un shot d'adrénaline, je l'ai ressenti physiquement, s'enthousiasme-t-elle. Le Hirak m'a réconciliée avec les Algériens. Il m'a libérée aussi. »

« Réconciliée avec les Algériens ? » Amira les a longtemps maudits. Beaucoup, passionnément, à la folie, plus que tout. « Je détestais les Algériens », répète-t-elle comme un vieux vinyle rayé. « Je détestais l'image qu'on me renvoyait d'eux, mais j'ai toujours aimé l'Algérie. » Pendant près de vingt ans, cette femme de 33 ans, aux cheveux châtain foncé bouclés, style urbain et sourire immuable, a tenté d'oublier - pour ne pas dire effacer - son « algérianité » comme elle le martèle.

Assise sur la banquette d'un café de la place Denfert-Rochereau, dans le XIVe arrondissement de Paris, cette ingénieure qui travaille dans le nucléaire a une tchatche déroutante, un débit à deux cents à l'heure et une sincérité sans filtre. Une fois lancée sur l'Algérie, elle peut en parler jusqu'à perdre haleine. Un moment entre rires et nostalgie. Beaucoup de nostalgie.

