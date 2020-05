Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: 30 millions d'euros supplémentaires pour la filière viticole Reuters • 29/05/2020 à 17:32









FRANCE: 30 MILLIONS D'EUROS SUPPLÉMENTAIRES POUR LA FILIÈRE VITICOLE PARIS (Reuters) - Le gouvernement français a annoncé vendredi la mobilisation de 30 millions d'euros supplémentaires pour la filière viticole, en complément d'un premier plan de soutien de 140 millions présenté le 11 mai. Déjà pénalisée par le Brexit et les tensions avec les Etats-Unis sur les droits de douane, la filière viticole française a comme d'autres secteurs été pénalisée par les conséquences de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. Les fonds supplémentaires mobilisés par le gouvernement recouvrent une mesure d'aide au stockage privé à hauteur de 15 millions d'euros, une augmentation de cinq millions d'euros de l'enveloppe de distillation de crise ainsi que 10 millions d'euros d'aide aux distilleries, est-il précisé dans un communiqué commun des ministères de l'Economie et des Finances, de l'Action et des Comptes publics et de l'Agriculture. "Les entreprises de la filière viticole particulièrement affectées par la crise économique et sanitaire seront éligibles aux dispositifs d'exonération de cotisations sociales patronales qui seront adoptés dans la prochaine loi de finance rectificative", est-il également précisé dans ce communiqué. Le troisième projet de loi de finances rectificatives pour 2020 doit notamment intégrer les nouvelles dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire et de ses retombées économiques, dont les plans d'aide spécifiques à plusieurs secteurs de l'économie (automobile, aéronautique, etc.) ainsi que les mesures de soutien aux collectivités locales et le financement de la prolongation du dispositif d'activité partielle, dont les modalités doivent évoluer au 1er juin. Il doit être présenté le 10 juin en conseil des ministres. (Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

