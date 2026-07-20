France 3 rend hommage à Lionel Messi

Simplement le meilleur. Alors que Lionel Messi a probablement disputé son dernier match de Coupe du monde ce dimanche lors de la défaite face à l’Espagne (1-0), France 3 a décidé de bousculer ses programmes ce lundi soir en rendant hommage au capitaine argentin .

Le meilleur de tous les temps

Pour faire justice à la carrière du numéro 10 argentin ponctuée par huit ballons d’or, deux Copa América et une Coupe du monde, France 3 a donc décidé de diffuser La Chèvre ce lundi soir à 21h10 . Hommage volontaire ou non, si l’on traduit le nom du film de 1981 en anglais, ça donne The Goat . Autrement dit The Greatest of all time (Le meilleur de tous les temps en VF), et comment nommer autrement un joueur qui, à 39 ans, a porté tout un pays vers une finale.…

LB pour SOFOOT.com