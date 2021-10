France 2030: la CFDT déplore une "grande absente", l'efficience énergétique

La CFDT déplore dans un communiqué mardi que "l'efficience énergétique, pourtant clé dans la transition écologique juste, soit la grande absente de France 2030", après l'annonce par Emmanuel Macron d'un plan de 30 milliards d'euros pour développer la compétitivité industrielle.

Le premier syndicat de France regrette par ailleurs que les "montants annoncés" ne soient "pas à la hauteur (...) pour construire la croissance durable de demain".

Si la confédération "approuve le principe de cibler des technologies de rupture et de faire émerger des filières intégrées au niveau français et européen", elle estime que "tracer un cap pour la France de 2030 ne peut se résumer à cibler des secteurs d'+excellence+ traités en silo".

"Transformer nos modes de production, de vie et de consommation implique de considérer les interdépendances entre tous les secteurs", affirme-t-elle.

En outre, "un tel plan ne doit pas viser seulement les champions, mais doit prévoir l'accompagnement de toutes les entreprises et tous les travailleurs afin de ne laisser personne au bord de la France de 2030", et "c'est pourquoi la CFDT revendique un investissement massif dans les compétences de demain".

La CFDT aurait souhaité enfin davantage de régulation: "il faut conditionner le plan d'investissement à des engagements en termes d'emploi, de compétences, de partage équitable de la valeur" et "ces investissements doivent être programmés et évalués au regard de leurs impacts en termes écologique et social", estime-t-elle.