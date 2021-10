France 2030: 2 milliards pour adapter l'appareil de formation, selon le ministère du Travail

Deux milliards d'euros du plan d'investissements "France 2030" seront consacrés à l'adaptation des formations aux priorités affichées, a-t-on appris mardi du ministère du Travail, qui va lancer un "appel à manifestation d'intérêts" d'ici la fin de l'année.

"Ce sont deux milliards pour moderniser l'appareil de formation pour former des jeunes et des salariés aux métiers des secteurs ciblés par France 2030", a indiqué à l'AFP le cabinet d'Elisabeth Borne.

La cible sera tous les niveaux de qualification, formation initiale ou continue, a-t-on précisé.

En outre, 500 millions iront à l'enseignement supérieur pour créer notamment des écoles formant à l'intelligence artificielle.

Les deux enveloppes correspondent aux 2,5 milliards d'euros dont Emmanuel Macron a annoncé qu'ils seraient dédiés à la formation des "talents" de demain et à l'amélioration du financement des start-up industrielles.

Concrètement, le gouvernement lancera d'ici la fin de l'année un appel à manifestation d'intérêts "compétences et métiers d'avenir" pour sélectionner par un jury des consortiums composés d'universités, d'entreprises, de CFA, d'organismes de formation, etc.

Ceux-ci devront proposer des offres de formation, de nouveaux diplômes et certifications et les tester auprès de premières cohortes de jeunes et de salariés.

En rythme de croisière, l'objection sera d'atteindre la formation de 400.000 personnes par an.