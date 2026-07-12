France 2026 et Brésil 2002 : une ère de ressemblance

Les Bleus de DD se dirigent-ils vers un triplé de finales identique à celui des Brazileiros 1994-2002, avec une victoire, une défaite et une autre victoire ? S’ils l’emportent le 19 juillet à New York, oui. Avec toutefois quelques nuances de bleu...

Avant toute chose, clarifions : avant de parler de finale, il faudra déjà sortir la Roja en demies, bien entendu ! Dès lors, la France rejoindrait la Mannschaft et ses trois finales 1982-1990 au déroulement différent (deux défaites puis un succès) mais c’est bien la ressemblance avec le Brésil des années 1994 à 2002 (deux titres entrecoupés d’une finale perdue) qui attire l’œil et la mémoire. Effet de dynastie oblige.

Les 3 R de 2002 et la tierce bleue de 2026

Une première similitude en cours rapproche les Auriverdes de 2002 et les Bleus de 2026 : leur série de victoires à tous les matchs, exception faite pour 2026 d’un tour en plus (16 e de finale) lors d’une Coupe du monde à 48 équipes alors que l’édition 2002 n’en comptait que 32. La France reste ainsi invaincue, comme l’a été le Brésil en Asie.…

Par Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com