France 2026 et Brésil 2002 : une ère de ressemblance
Les Bleus de DD se dirigent-ils vers un triplé de finales identique à celui des Brazileiros 1994-2002, avec une victoire, une défaite et une autre victoire ? S’ils l’emportent le 19 juillet à New York, oui. Avec toutefois quelques nuances de bleu...
Avant toute chose, clarifions : avant de parler de finale, il faudra déjà sortir la Roja en demies, bien entendu ! Dès lors, la France rejoindrait la Mannschaft et ses trois finales 1982-1990 au déroulement différent (deux défaites puis un succès) mais c’est bien la ressemblance avec le Brésil des années 1994 à 2002 (deux titres entrecoupés d’une finale perdue) qui attire l’œil et la mémoire. Effet de dynastie oblige.
Les 3 R de 2002 et la tierce bleue de 2026
Une première similitude en cours rapproche les Auriverdes de 2002 et les Bleus de 2026 : leur série de victoires à tous les matchs, exception faite pour 2026 d’un tour en plus (16 e de finale) lors d’une Coupe du monde à 48 équipes alors que l’édition 2002 n’en comptait que 32. La France reste ainsi invaincue, comme l’a été le Brésil en Asie.…
Par Chérif Ghemmour pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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