France: 158.200 emplois supprimés dans le privé (-0,8%) au 2e trimestre, selon l'Insee

Le deuxième trimestre a vu la destruction nette de 158.200 emplois dans le secteur privé (-0,8%) en France après déjà 492.200 au premier, selon l'estimation définitive publiée mardi par l'Insee.

L'Insee a revu un peu à la hausse son estimation du 7 août qui faisait déjà état de 119.400 emplois supprimés entre avril et juin.

Du fait de la reprise d'activité après le confinement, l'intérim a rebondi de 23% avec 108.100 emplois créés, sans rattraper la chute historique de 40% du premier trimestre. Hors intérim, l'emploi salarié baisse de 1,3%, davantage qu'au trimestre précédent (-0,7%).

Alors qu'au premier trimestre la baisse concernait quasi exclusivement le secteur privé, la fonction publique a perdu 57.100 emplois (soit -1,0%) au deuxième trimestre.

"Dans la fonction publique aussi, la crise sanitaire a limité le renouvellement de contrats à durée limitée (contractuels, vacataires, etc.)", souligne l'Insee.

Sur un an, l'emploi salarié a chuté au total de 572.900 (soit -2,3%): -513.800 dans le privé et -59.100 dans la fonction publique.

Hors intérim, l'emploi dans les services marchands s'est à nouveau fortement contracté au deuxième trimestre: -1,9% soit -218.700 emplois, après -1,3% au trimestre précédent.

La baisse de ce premier semestre annule les hausses des deux dernières années, selon l'Insee.

Hors intérim au deuxième trimestre, l'emploi salarié chute notamment dans l'hébergement-restauration (-7,6% soit -82.800 emplois, retrouvant ainsi son plus bas niveau depuis début 2015), le secteur des "services aux ménages" (-2,9% soit -37.000, à son plus bas depuis ?n 2005), les transports (-1,3% soit -18.100) et le commerce (-0,9% soit -29.100).

L'emploi industriel hors intérim a reculé de 0,9% (-28.400 emplois) après -0,3% au trimestre précédent. Sur un an, l'emploi baisse de 1,2% dans ce secteur, soit 37.300 destructions nettes d'emplois.

Dans la construction, l'emploi hors intérim se stabilise après -0,2% au trimestre précédent. Sur un an, l'emploi demeure plus élevé qu'un an auparavant: +1,4 % soit +19.100 emplois.