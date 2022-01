Franc suisse et yen profitent du regain de tension sur les marchés

Franc suisse et yen ont enregistré des gains significatifs face aux principales devises vendredi et bénéficié d'un afflux de cambistes vers les actifs jugés plus sûrs, dans un contexte géopolitique toujours incertain.

Vers 19H35 GMT, le franc suisse se situait à 1,0342 franc suisse pour un euro. Il tutoyait son sommet depuis six ans, atteint le 31 décembre, à 1,0326 franc suisse pour un euro. La devise helvétique avançait aussi face au billet vert (+0,28%), à 1,0965 dollar.

"Il y a un mouvement global d'aversion au risque sur les marchés", a expliqué Christopher Vecchio, analyste pour le site spécialisé DailyFX, marqué notamment par la baisse des actions et du pétrole.

Les investisseurs s'inquiètent d'une accélération du resserrement monétaire aux États-Unis, certains analystes évoquant même un relèvement de 50 points de base du taux directeur de la Banque centrale américaine (Fed), à l'issue de sa réunion de mars.

Il s'agirait d'une première depuis mai 2000, la dernière hausse de cette ampleur étant intervenue au coeur d'un cycle de resserrement, et non au début.

"Je pense que ces inquiétudes sont infondées", a estimé Christopher Vecchio. "Ce serait contre nature pour la Fed."

Les cambistes réagissaient aussi à la crise ukrainienne, qui s'installe, sans issue en vue pour l'instant.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a rencontré vendredi à Genève son homologue américain Anthony Blinken, qui a qualifié le ton de l'échange de "franc et substantiel".

Selon M. Lavrov, les deux hommes sont "d'accord (sur le fait) qu'un dialogue raisonnable est nécessaire" pour que "l'émotion retombe", alors que des dizaines de milliers de soldats russes sont toujours stationnés à la frontière ukrainienne.

Ni cette rencontre, ni les déclarations qui l'ont suivie, ni même la perspective d'un nouveau rendez-vous la semaine prochaine n'ont cependant réussi à apaiser les investisseurs.

"Pour que l'atmosphère vis-à-vis du risque change" sur le marché, "il va nous falloir des preuves que la Russie ne s'introduira pas en Ukraine", a avancé l'analyste de DailyFX.

Ailleurs sur le marché des changes, le yuan a atteint vendredi son plus haut niveau depuis presque quatre ans face au billet vert (mai 2018), à 0,1578 yuan pour un dollar.

La devise chinoise continue de s'apprécier malgré la décision de la Banque populaire de Chine d'abaisser son taux directeur à un an.

