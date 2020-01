Franc CFA : le Nigeria affiche sa prudence

Après le Ghana, c'est au tour du Nigeria et de son gouvernement de réagir à la suite de l'annonce de l'abandon du franc CFA par les huit pays de la zone Uémoa. En effet, le 21 décembre dernier, les présidents français Emmanuel Macron et ivoirien Alassane Ouattara ont annoncé une réforme du franc CFA, qui devrait être remplacé d'ici à 2020 par l'éco. Pour l'instant, le projet concerne huit pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Le but, à terme, est d'étendre cette monnaie aux 15 membres de la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao). Mais le Nigeria, qui représente 60 à 75 % du PIB de la Cédéao, voit cette annonce avec beaucoup de prudence. « Le gouvernement se penchera sur le changement opéré par l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), au sujet de l'éco, qui devra constituer la monnaie unique de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest [Cédéao] », a notamment déclaré, à Abuja, le conseiller spécial pour les médias et la communication du ministre des Finances, du Budget et de la Planification nationale, Yunusa Abdullahi. Une manière de dire que l'annonce faite le 21 décembre dernier semble quelque peu précipitée, alors que le géant insiste pour sa part sur les critères de convergence qui devront être établis et respectés de tous les pays de la Cédéao adhérents à l'éco. À savoir un déficit budgétaire qui n'excède pas les 3 %, une inflation de moins de 10 % et...