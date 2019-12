Franc CFA : le Ghana approuve l'abandon de la monnaie

Près d'une semaine après l'annonce officielle de l'abandon du franc CFA pour l'éco, par les huit pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), le gouvernement du Ghana a tenu à clarifier sa position. Il faut souligner que la réaction du pays était très attendue autant que celle du géant nigérian. Car le Ghana ne fait pas partie de l'Uemoa, composée principalement d'anciennes colonies françaises, qui utilisent le franc CFA. Le pays possède sa propre monnaie, le cedi. « Il s'agit d'une décision bienvenue, que le Ghana applaudit chaleureusement. C'est un bon témoignage de l'importance qui est attachée non seulement à la mise en place d'une union monétaire, mais aussi au programme plus large de l'intégration ouest-africaine », peut-on lire dans un communiqué rendu public dimanche 29 décembre. « Au Ghana, nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous permettre de rejoindre les États membres de l'Uemoa, bientôt, dans l'utilisation de l'éco, car, selon nous, cela contribuera à éliminer les barrières commerciales et monétaires, à réduire les coûts de transaction, à stimuler l'activité économique et élever le niveau de vie de nos populations », poursuit le texte.Cependant les autorités ghanéennes ont exhorté les membres de l'union monétaire à abandonner la parité fixe à l'euro pour « l'adoption d'un régime de change flexible ». « Nous avons une opportunité historique de...