Franc CFA : l'Afrique centrale aussi presse le pas

L'avenir du franc CFA se joue-t-il à Yaoundé? ? La question mérite d'être posée alors que les dirigeants des six pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), réunis en sommet extraordinaire dans la capitale camerounaise vendredi et samedi, ont annoncé leur volonté d'une part de faire évoluer le franc CFA et d'autre part de disposer d'une monnaie commune stable et forte. Ce n'est pas la première fois que les six États d'Afrique centrale évoquent l'avenir de la monnaie héritée de la colonisation.Les pays de la Cémac redécollent-ils? ?Mais cette fois, le contexte économique de la zone a évolué. Après plusieurs années de récession et de croissance négative, sous l'effet du contre-choc pétrolier de 2014, la zone Cémac connaît un regain d'activité, tablant sur une hausse du PIB de 3,3 %. Ses performances restent toutefois en deçà des 6,6 % de croissance des voisins d'Afrique de l'Ouest, membres de l'Uémoa (Union économique et monétaire ouest-africaine) qui utilise un autre franc CFA. La monnaie, utilisée par 14 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale pour un total de 155 millions d'habitants, est indexée sur l'euro et convertible avec la monnaie européenne. Les États utilisateurs doivent déposer 50 % de leurs réserves en France.Lire aussi Franc CFA : cinq choses à savoir sur une monnaie qui fait débatL'avenir du franc CFA en questionLes six dirigeants présents au sommet de Yaoundé...