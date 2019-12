Franc CFA : ce qui va changer

Au regard de l'annonce faite à Abidjan, huit pays d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo ont décidé de concert avec la France de signer un accord qui change les modalités qui président au fonctionnement de la zone Franc Afrique de l'Ouest et par conséquent du franc CFA. Les six pays d'Afrique centrale utilisant également le franc CFA, mais qui forment une zone monétaire distincte, ne sont pas concernés par cette réforme.Lire aussi Réformé, le franc CFA va glisser vers l'Eco CE QUI CHANGELE NOMA sa création en 1945, franc CFA signifiait "franc des colonies françaises d'Afrique". Après les indépendances des années 1960, le nom avait déjà évolué pour devenir "franc de la Communauté financière africaine", pour les huit pays d'Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo). Mais ce nom restait perçu comme un symbole post-colonial. Le FCFA va devenir l'"Eco", qui est en fait le nom choisi pour la future monnaie unique des 15 pays de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao).Lire aussi Franc CFA : les réserves de change bientôt rapatriéesLire aussi Monnaie : vers la fin du franc CFA ?FIN DU DEPOT DES RESERVES DE CHANGE EN FRANCEDeuxième point majeur de la réforme, la Banque centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest (BCEAO) ne devra plus déposer la moitié de ses...