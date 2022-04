Frais de campagne du PS, LR et EELV : Jean Lassalle dit avoir fait trois chèques de 10€ aux partis en difficulté

"On a souvent besoin d'un plus petit que soi", avait déclaré le candidat à l'Elysée, en annonçant avoir fait des dons aux trois formations politiques, qui n'ont pas passé la barre des 5% au premier tour.

Jean Lassalle, le 31 mars 2022, à Paris ( AFP / Thomas COEX )

Jean Lassalle, candidat "Résistons!" à l'élection présidentielle qui a récolté 3,13% des suffrages au premier tour, a déclaré avoir signé au nom de son parti trois chèques de 10 euros aux formations politiques qui avaient fait part de leurs difficultés financières au lendemain du scrutin.

Faute de voir leurs frais de campagne remboursés, les Républicains, EELV et dans une moindre mesure le PS, se retrouvent dans une situation "critique" sur le plan financier, obligeant les deux premiers à des appels aux dons pour leur survie.

"Un peu d'humanité"

"Au départ, il y avait un brin de plaisanterie, de sourire (...). Et puis après ça, je me suis dit 'Il y avait ce sourire, mais ces candidats ont été malheureux'. Tout le monde se défend tant qu'il peut. Ils ont des ennuis financiers auxquels je vais un peu échapper cette fois-ci, même si je n'ai pas été épargné auparavant. Pourquoi ne pas faire un geste, montrer que dans ce monde impitoyable, il peut y avoir un peu d'humanité. Donc on a fait un chèque de 10 euros à chacun" , a t-il déclaré dans une interview à Sud Radio , jeudi 14 avril.

"Devant les difficultés financières du PS , LR et EELV, Résistons (parti de Jean Lassalle, ndlr) a de faire un don équivalent à chacun d’eux afin de respecter le principe d’égalité qui m’est si cher et qui a prévalu tout au long de cette campagne. 'On a souvent besoin d’un plus petit que soi'", avait-il déclaré, lundi 11 avril.

Cartes de France montrant les communes où Jean Lassalle est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle en 2017 et en 2022, résultats partiels au 11 avril à 02h10 ( AFP / )

Les Républicains et EELV ont chacun contracté des emprunts bancaires pour mener leur campagne, mais ils n'ont pas passé le seuil des 5% nécessaires au remboursement par l’État de leurs frais de campagne. La loi prévoit que les dépenses soient remboursées par l’État à hauteur de 47,5% du plafond pour les candidats ayant obtenu plus de 5% des voix, et de 4,75% pour les autres.

Le plafond des dépenses autorisées est de 22,509 millions d'euros pour chacun des deux candidats en lice au second tour et de 16,851 millions pour chacun des autres prétendants.