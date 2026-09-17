Fragilisé, Carrick reconnaît que la période est difficile
Faute avouée est à moitié pardonnée. Défait mercredi par Brighton en League Cup après avoir pourtant mené 2-0 (2-3), Manchester United n’est pas en grande forme. En conférence d’après-match, Michael Carrick, l’entraîneur des Red Devils , reconnaît traverser une sale période. « C’est difficile à vivre en ce moment, car nous n’avons pas connu une très bonne semaine, ni même les deux ou trois dernières », a admis Carrick. « Mais cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas remporter un autre match de football très rapidement. »
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