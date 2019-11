Fracture territoriale chez les jeunes : « Le malaise conduit à l'explosion »

Sur leur calendrier, ils n'ont pas coché la date du 20 novembre par hasard. À la veille du déplacement d'Emmanuel Macron à Amiens, chez lui, où il prononcera son grand discours à la jeunesse, Salomé Berlioux (présidente fondatrice de Chemins d'avenirs et à la tête d'une mission de réflexion sur la jeunesse des zones rurales confiée par Jean-Michel Blanquer), Jérémie Peltier (directeur des études à la Fondation Jean-Jaurès) et Jérôme Fourquet (directeur du département opinion et stratégies de l'Ifop) publient une enquête sur la fracture territoriale qui divise la jeunesse des métropoles et celle des zones rurales. Intitulée « Jeunes des villes, jeunes des champs : la lutte des classes n'est pas finie », elle souligne à quel point les 17-23 ans de la « France périphérique » sont freinés dans leur ascension sociale et leur difficulté à se fondre dans une société de plus en plus mobile et mondialisée. Berlioux et Peltier présentent au Point leurs conclusions. Interview croisée.Lire aussi : « Des millions de personnes sont fières de vivre dans des zones rurales »Qu'est-ce qui a motivé la mobilisation de ce trio Berlioux de Chemins d'avenirs, Peltier de la Fondation Jean-Jaurès et Fourquet de l'Ifop pour réaliser cette enquête sur la fracture territoriale entre les jeunes des métropoles et ceux des petites villes rurales ?Jérémie Peltier: Avant les élections municipales, nous voulions mettre en lumière la jeunesse...