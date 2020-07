Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fracture de l'humérus droit pour Marc Marquez Reuters • 19/07/2020 à 18:11









par Florian Burgaud (iDalgo) La saison 2020 débute très mal pour le pilote espagnol Marc Marquez, grand favori pour le titre mondial dans la catégorie Moto GP. Après avoir failli chuter en début de course, sur le circuit Angel-Nieto de Jerez, il est allé au tapis à quatre tours de l'arrivée. Les examens pratiqués ont révélé une fracture de son humérus droit. Il sera opéré dès mardi à Barcelone et manquera plusieurs courses. Rappelons que c'est le Français Fabio Quartararo qui a remporté cette première course de l'année 2020.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.