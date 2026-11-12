Foxconn annonce un bénéfice net en hausse de 34 % au troisième trimestre

( AFP / I-HWA CHENG )

Le géant taïwanais de la tech Foxconn a affiché jeudi un bénéfice net au troisième trimestre supérieur aux prévisions, tiré par la demande de serveurs d'intelligence artificielle (IA) nécessaires aux centres de données.

Foxconn a indiqué que son bénéfice net pour la période juillet-septembre s'élevait à 77,5 milliards de dollars taïwanais (2,4 milliards de dollars américains), soit une hausse de 34 % par rapport à la même période l'année précédente.

Ce résultat dépasse les prévisions, alors que les analystes interrogés par Bloomberg tablaient sur 70,3 milliards de dollars taïwanais.

Le plus gros sous-traitant mondial de composants électroniques, aussi appelé Hon Hai Precision Industry, produit aujourd'hui des serveurs d'IA pour le géant américain de la tech Nvidia, ainsi que des véhicules électriques et des robots.

Ses actions, comme celles d'autres entreprises technologiques, ont chuté la semaine dernière après le raz-de-marée démocrate lors des midterms aux États-Unis, les investisseurs craignant un renforcement des réglementations en matière d'IA.

Les déboires de Nvidia, partenaire de Foxconn, ont également pesé sur le moral des investisseurs, les médias américains rapportant que le conseil d'administration de la société menaçait d'évincer son patron, Jensen Huang, après la révélation de ses relations extraconjugales, notamment avec une femme chinoise soupçonnée d'espionnage.