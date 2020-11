Foutez donc la paix à Moussa Sissoko !

Puisqu'il n'y aurait pas assez de combats à mener dans la vie, une croisade semble s'être lancée contre la présence de Moussa Sissoko en équipe de France, alors qu'il ne fait que son travail en honnête ouvrier. Certes, il n'a pas brillé face à la Finlande, comme l'ensemble de l'effectif. Donc s'il vous plaît, laissez bosser la Mouss'.

Youpi, on a perdu contre la Finlande !

Ce n'est pas avec un tournevis qu'on construit Versailles. Ce n'est pas avec un critérium que l'on peint. Ce n'est pas avec un tire-bouchon qu'on réussit une choucroute. Il faut bien plus pour faire un chef-d'oeuvre. Pourtant, on ne peut rien faire d'abouti si on ne possède pas ces ustensiles dans sa boîte à outil, sa trousse ou son tiroir de cuisine. Il en va ainsi pour Moussa Sissoko, pièce indispensable dans l'attirail du sélectionneur.Il faut le dire : mercredi face à la Finlande, le couteau suisse de Didier Deschamps était mal aiguisé, rendant une copie assez inquiétante. On l'a vu manquer ses volées, être timoré sur ses percées balle au pied, et même se distinguer par un carreau digne de Philippe Quintais. Certains retiendront uniquement cette perte de balle