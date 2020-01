Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fourcade vainqueur de la poursuite, les Bleus sourient Reuters • 19/01/2020 à 16:25









Fourcade vainqueur de la poursuite, les Bleus sourient par Matthieu Cointe (iDalgo) Martin Fourcade est décidément l'homme fort de ce début d'année. Le Français a remporté sa cinquième victoire de la saison en individuel ce dimanche lors de la poursuite de Ruhpolding. Auteur d'un sans-faute au tir et à l'aise sur ses skis, le Catalan a largement dominé l'épreuve et prend de l'avance sur ses adversaires au classement général de la Coupe du monde. Avec la deuxième place de Quentin Fillon Maillet, les Bleus réalisent un doublé et ratent le triplé de peu. Velte Christiansen a devancé Simon Desthieux d'un petit centième au finish. Emilien Jacquelin et Antonin Guigonnat terminent respectivement 6e et 8e de la course et participent à la fête tricolore. En l'absence de Johannes Boe, de retour début février, Martin Fourcade rayonne et se dirige vers un huitième gros globe de cristal.

