Fourcade s'impose en patron devant Fillon-Maillet

par Samuel Martin (iDalgo) Pour son premier weekend avec le dossard jaune de leader du classement général, Martin Fourcade a brillé. À Ruhpolding et sans Johannes Boe (en congé paternité), le Français a comme la semaine passée réalisé la course parfaite pour remporter le sprint. Il termine avec un magnifique 20/20 sur le pas de tir combiné avec une belle performance sur les skis pour venir devancer de justesse son coéquipier Quentin Fillon-Millet à l'arrivée (à + 3 secondes). Le podium est complété par l'Allemand Benedikt Doll (à + 12 sec). Mais dans le top 6, on peut trouver deux autres tricolores puisque Fabien Claude, qui n'avait jamais fait mieux qu'une 7e place, et Simon Desthieux ont terminé ex-aecquo à la 5e place. Quatre représentants de l'hexagone sont donc présents pour la cérémonie des fleurs, de très bonne augure avant le relais de samedi.

