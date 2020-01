Fourcade reçu 2 sur 2 à Oberhof

par Samuel Martin (iDalgo)

Martin Fourcade s'impose sur la mass-start d'Oberhof en Allemagne. Il s'adjuge sa deuxième victoire individuelle du week-end après le sprint de vendredi pour repasser en tête du classement général. Très entreprenant, le Français a dominé la course du début à la fin pour terminer devant le local Arnd Peiffer et l'autre tricolore Simon Desthieux. Ce dernier a commis une faute de plus que son compatriote qui a triomphé aujourd'hui (3 au total) et a cédé au sprint au profit de l'Allemand. Tarjei Boe, qui partait en pôle position pour reprendre le fauteuil de leader au général, est complètement passé à côté de l'épreuve du jour en achevant celle-ci avec un 13/20 sur le pas de tir. Le Norvégien se classe 25e, à 2'53 du vainqueur.