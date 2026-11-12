"Fossoyeur de l'industrie" européenne : l'industrie chimique allemande fustige le soutien du chancelier Merz au marché du carbone

Le chancelier souhaite en réalité appliquer à l'Europe un système déjà en place en Allemagne, où l'essence et le diesel sont taxés à la pompe depuis 2021.

Friedrich Merz à Berlin, en Allemagne, le 11 novembre 2026. ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Le marché du carbone européen "devient le fossoyeur de l'industrie" sur le continent, a dénoncé jeudi 12 novembre la fédération allemande du secteur VCI, qui s'est dite "consternée" par le soutien apporté par le chancelier conservateur Friedrich Merz à l'élargissement de ce mécanisme environnemental.

Dans une lettre à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen reprise par plusieurs médias allemands mercredi, le dirigeant conservateur dit espérer que Bruxelles "garde le cap sur le marché du carbone et procure ainsi aux ménages et aux entreprises européennes de la visibilité". Contactée par l' AFP au sujet de cette lettre, la chancellerie allemande n'a pas répondu.

Elle s'inscrit dans le débat autour de la mise en place, déjà repoussée à 2028, d'un "second" marché de quotas d'émissions carbone dans l'UE pour le carburant et le chauffage, dénoncé par les fédérations industrielles du continent en pleine perte de compétitivité.

D'ordinaire, le chancelier conservateur n'hésite pas à tancer Bruxelles pour ses réglementations environnementales accusées d'étouffer les champions européens face à leurs concurrents américains et chinois. Mais il souhaite en réalité appliquer à l'Europe un système déjà en place en Allemagne, où l'essence et le diesel sont taxés à la pompe depuis 2021, contrairement à d'autres pays européens.

"Des hausses de coûts dramatiques"

Cette lettre "ne doit pas être le dernier mot", dénonce Wolfgang Große Entrup, directeur général de la fédération chimique allemande VCI, lors d'une conférence de presse . Le marché du carbone "ne sert ni la stabilité économique ni la protection du climat" , assure-t-il, mettant en garde contre "des hausses de coûts dramatiques" pour les entreprises dans les prochaines années.

Face à la crise de l'industrie européenne, la Commission a par ailleurs proposé mi-juillet d'assouplir son "premier" marché du carbone, afin d'autoriser les industriels à émettre plus longtemps du CO2 et à un coût moindre. La semaine passée, les patrons de BASF et Covestro, deux poids lourds de la chimie allemande, ont demandé au chancelier d'accentuer la pression sur Bruxelles pour aller plus loin dans l'assouplissement des règles.

Le premier marché du carbone, en place depuis 2005, "fonctionne bien" et "nous ne devons pas le remettre en cause" , écrit cependant le chancelier. Il pointe la transformation en cours dans l'industrie, par exemple dans la sidérurgie qui investit lourdement dans le verdissement de sa production, et l'essor des énergies renouvelables.

"Il est inacceptable de dresser les branches qui ont déjà emprunté ce chemin grâce à des fonds publics, contre celles qui n'ont pas pu le faire" faute de moyens, estime Wolfgang Große Entrup.