Fortes inondations en Bosnie, au moins 14 morts

Des inondations après de fortes pluies à Kiseljak, en Bosnie-Herzégovine, le 4 octobre 2024 ( AFP / Rusmir SMAJILHODZIC )

Au moins 14 personnes sont mortes vendredi en Bosnie après des inondations causées pas des pluies diluviennes et des glissements de terrain, un bilan qui pourrait s'alourdir à mesure que les secours atteignent les villages touchés.

"Pour l'instant, nous avons trouvé 14 corps dans la région de Jablanica. Malheureusement il y a de fortes chances que ce ne soit pas le bilan final", a déclaré à l'AFP Darko Jukan, porte-parole du gouvernement de cette région à cheval entre le centre et le sud de la Bosnie, à environ 70km au sud-ouest de Sarajevo.

Les fortes pluies qui se sont abattues sur la Bosnie centrale ces dernières 24h ont causé des inondations et d'importants glissements de terrain, en particulier à Jablanica, à environ 70km au sud-ouest de Sarajevo.

Cette ville de 4.000 habitants, située près du lac artificiel du même nom, a été particulièrement touchée. Elle est coupée du monde depuis vendredi matin, les glissements de terrains empêchant tout véhicule de s'en approcher au plus près. Sur certains photos partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir la route coupée par des monceaux de boue, et la ville presque engloutie.

"On ne peut ni entrer ni sortir de Jablanica en ce moment", ont indiqué les services de secours dans la matinée.

A Kiseljak, à une vingtaine de km au sud-ouest de Sarajevo, plusieurs maisons, voitures et jardins sont sous l'eau, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Selon l'administration fédérale de protection civile, une grande partie de la population est en danger en raison des inondations et des glissements de terrain.

Pompiers, police et services publics sont mobilisés, mais une aide supplémentaire est nécessaire pour maîtriser la situation et atténuer les conséquences des tempêtes et des précipitations, a déclaré ce matin la protection civile.

Des inondations après de fortes pluies à Kiseljak, en Bosnie-Herzégovine, le 4 octobre 2024 ( AFP / Rusmir SMAJILHODZIC )

Selon un post sur X d'un responsable de l'entité musulmane croate de Bosnie, Nermin Niksic, "plusieurs habitants sont encore coincés dans leurs maison".

En Croatie voisine, une alerte rouge aux inondations a été lancée par les autorités autour du port de Rijeka, en Istrie, et dans le centre du pays.

Dans un communiqué, elles ont prévenues qu'il fallait s'attendre à des inondations dans plusieurs villes, des coupures de courant et d'eau.

Avec le réchauffement de la planète, l'atmosphère contient de plus en plus de vapeur d'eau, augmentant ainsi les risques d'épisodes de fortes précipitations.