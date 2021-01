Forte baisse des embauches au dernier trimestre

Les déclarations d'embauche de plus d'un mois sont reparties nettement à la baisse (-14%) au dernier trimestre 2020 dans un contexte marqué par le reconfinement fin octobre, a indiqué mercredi l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss).

Cette baisse succède "à la très forte progression de 72,5% enregistrée au trimestre précédent, qui faisait suite à une chute historique de 40,1% au deuxième trimestre", souligne l'Acoss dans un communiqué.

Cette diminution des embauches (hors intérim) concerne à la fois les CDD de plus d'un mois (-14,3%) et les CDI (-13,6%).

Le recul du quatrième trimestre 2020 concerne davantage les entreprises de moins de 20 salariés (-21,9%) que les structures de plus grande taille (-7,9%). Elle sont également plus fortes dans les services: -15,8% dans le tertiaire, -3,1% dans l'industrie et -5,3% dans le BTP.

Sur un an, les déclarations d'embauche progressent néanmoins dans la construction (+2,0%). Elles restent en baisse dans le tertiaire (-19,1%) et l'industrie (-11,8%).